Janssen подала заявку на регистрацию своей вакцины в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Janssen в среду обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии с запросом о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции нового типа для временного применения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Anvisa.

"Агентство уже приступило к проверке документов, прилагающихся к обращению", - информировал регулятор. "Цель Anvisa состоит в том, чтобы проанализировать возможность временного ограниченного использования [препарата] в условиях чрезвычайной ситуации в срок до семи дней, без учета времени, требуемого для предоставления лабораторией дополнительной информации, если таковая потребуется", - уточнило управление.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. В рамках прививочной кампании используются препарат, разработанный британско-шведской AstraZeneca и Оксфордским университетом, и вакцина китайской компании Sinovac Biotech. Помимо этого, регулятор одобрил применение средства американской Pfizer, которое, как ожидается, будет поставлено в страну не ранее апреля. Закупленные Минздравом вакцины принадлежащей американской Johnson & Johnson фармкомпании Janssen, индийской Bharat Biotech и российская "Спутник V" пока не одобрены Anvisa.

В Бразилии по состоянию дел на вечер среды около 12 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19, 3,7 млн - полностью привиты. Всего Минздрав страны распределил между субъектами федерации около 30 млн доз вакцин.