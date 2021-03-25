В четырех районах Магаданской области продлили штормовое предупреждение из-за циклона

ТАСС, 25 марта. Синоптики в четверг объявили экстренное предупреждение на территории четырех районов Магаданской области из-за метели и штормового ветра. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 25 марта: в течение дня в городе Магадане, Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах ожидаются ветер скоростью 15-20 м/с, снег, метель", - рассказали в управлении. Сейчас в регионе местами идет снег, умеренный ветер.

В конце прошлой недели на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) пришел циклон со снегом, дождями и ветром. К Магаданской области циклон подошел 23 марта ночью, во всех районах было объявлено двухдневное штормовое предупреждение. Непогода стала причиной закрытия участка одной из важных автодорог и нарушения авиасообщения с поселком Сеймчан.