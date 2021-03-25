В России за три года стало на треть меньше ТЦ, нарушающих пожарную безопасность

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Количество торговых центров, нарушающих требования пожарной безопасности, сократилось на треть после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства, этому способствовали как участившиеся проверки таких объектов, так и возросшая ответственность их собственников.

"Собственники устранили более 200 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности. В итоге количество объектов, имеющих нарушения, сократилось на 27%", - сказал собеседник агентства. В МЧС отметили, что за три последних года количество пожаров на крупных объектах торговли снизилось более чем на 9%. По данным МЧС, более половины из них происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В МЧС пояснили, что после пожара в "Зимней вишне" были проведены масштабные внеплановые проверки, которым подверглись 86 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в том числе свыше 11 тыс. торгово-развлекательных центров. В результате было выявлено 282 тыс. грубых нарушений требований пожарной безопасности в работе свыше 28 тыс. объектов. "Основные нарушения связаны с неисправностью автоматических противопожарных систем, ненадлежащим содержанием эвакуационных путей и выходов, недостаточностью первичных средств пожаротушения, а также ненадлежащим обучением мерам пожарной безопасности работников", - сказали в МЧС.

Подобные нарушения были и в "Зимней вишне", что способствовало гибели людей. В СК ранее отмечали, что при таких нарушениях и таких собственниках "Зимняя вишня" была обречена с самого первого дня своего существования.

В январе 2021 года директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщал ТАСС, что за три года после трагедии в "Зимней вишне" ситуация с пожарной безопасностью в торгово-развлекательных центрах в России улучшилась. По его словам, произошедшие пожары в торговых центрах показали, что только в единичных случаях не сработали противопожарные системы.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, устанавливавшая в "Зимней вишне" пожарную сигнализацию. С 2019 года уголовные дела рассматриваются в суде.