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Пандемия COVID-19

В Забайкалье с 31 марта отменят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В регионе при этом сохранится масочный режим

ЧИТА, 25 марта. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое отменяет режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, введенный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Ограничение прекратит свое действие 31 марта. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Забайкалье", - говорится в сообщении.

При этом власти региона решили сохранить масочный режим для всех жителей и требование о социальной дистанции в общественных местах.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 40 715 случаев заражения коронавирусом, выписаны 39 124 человека, 792 пациента умерли. С середины января ведется массовая вакцинация, прививки сделали более 50 тыс. жителей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
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