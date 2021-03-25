Синоптики впервые зарегистрировали снегопад с грозой в Чите

ЧИТА, 25 марта. /ТАСС/. Синоптики в Чите впервые за все время наблюдений зарегистрировали снегопад одновременно с грозой, сообщается в четверг на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Впервые за весь период наблюдений в Чите зарегистрировали грозу с ливневым снегом. Гроза со снегом - редкое метеорологическое явление, нехарактерное для забайкальской весны. Грозы в Забайкалье наблюдаются в летний период, когда при прогреве земной поверхности происходит вторжение холодного воздуха", - говорится в сообщении.

Как уточнили синоптики, к редкому природному явлению привела средняя суточная температура воздуха, которая в марте превышала норму на 5-12 градусов. "Это способствовало накоплению температуры в приземном слое, а при смещении холодного фронта через Читу произошло резкое увеличение вертикальных токов, что в свою очередь привело к увеличению неустойчивости в атмосфере, к ливневому снегу и грозе", - отмечается в сообщении.

Это не первая погодная аномалия в Забайкалье с начала года. В январе синоптики зарегистрировали нехарактерные для региона в это время года порывы ветра до 15-20 м/с, а в феврале впервые за все время наблюдений был зафиксирован выход южного циклона, который принес обильные осадки.