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В трех районах на юге Сахалина продлили лавинную опасность

Ее прогнозируют на территории Анивского, Долинского районов и Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Синоптики в четверг объявили на 26 марта лавинную опасность на территории трех городских округов на юге Сахалина. Об этом сообщается в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"26 марта на территории Анивского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении. На остальной части региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

Сейчас на Сахалине преимущественно солнечная погода, осадков и ветра нет. Температура воздуха на юге острова - плюс 5 градусов, на севере - минус 10 градусов. Ранее спасатели объявляли лавинную опасность в тех же районах на 25 марта.

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РоссияСахалинская область
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