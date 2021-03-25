NY Post: в штате Нью-Йорк намерены легализовать продажу марихуаны в немедицинских целях

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Законодатели штата Нью-Йорк достигли договоренности о легализации продажи каннабиса для употребления в рекреационных целях. Об этом сообщила в среду газета New York Post со ссылкой на членов законодательного собрания штата.

По информации издания, соответствующая инициатива будет включена в проект бюджета штата на следующий год. Голосование по нему пройдет на следующей неделе. Ожидается, что большинство законодателей в обеих палатах заксобрания, контролируемых представителями Демократической партии, выскажутся в поддержку законопроекта.

Согласно предварительной договоренности, жителям Нью-Йорка старше 21 года разрешено будет хранить для личного пользования до 85 граммов каннабиса. При этом, как уточняют источники издания, ожидается, что с декабря 2022 года начнется его официальная продажа в специализированных магазинах. Также в штате будет создан специальный регулирующий орган.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ранее неоднократно высказывался в пользу легализации марихуаны. Он предлагал соответствующую инициативу на рассмотрение законодателей в 2019 и 2020 годах.

В январе текущего года Куомо также указал, что потери, понесенные экономикой штата за время пандемии нового коронавируса, можно частично компенсировать за счет налоговых отчислений от продажи марихуаны. Ранее бюджетный департамент штата Нью-Йорк прогнозировал, что из-за пандемии казна штата недополучит в 2021 году $13,3 млрд.

Пока марихуану разрешено использовать в штате Нью-Йорк лишь в медицинских целях. В случае, если соответствующий законопроект будет принят, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом, в котором разрешены продажа и употребление каннабиса в рекреационных целях. Бюджет штата, по данным газеты The Wall Street Journal, должен быть согласован к 1 апреля.