Власти Улан-Удэ намерены перерабатывать старый асфальт для ремонта части улиц

ТАСС, 25 марта. Мэрия Улан-Удэ решила вместо утилизации использовать старый асфальт как вторсырье для ремонта дорог с низкой нагрузкой, сообщается в четверг на сайте мэрии.

"То, что раньше выкидывалось, мы готовы использовать в хозяйстве. Мы попробуем одну улицу. Хочу сразу сказать, это не капитальный ремонт. Это нужно для того, чтобы привести в нормативное состояние те участки, которые до капитального ремонта еще не доходят в силу того, что у нас на все финансов нет, но ездить по ним необходимо", - приводятся в сообщении слова мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

Как уточняется на сайте, при удачном эксперименте на улице Байкальской сырье направят в том числе на асфальтирование грейдированных дорог.

"В этом сезоне мы планируем провести два эксперимента. Первый - по холодной технологии, здесь мы предлагаем выбрать одну из дорог и закатать ее фрезератом. Второй эксперимент - так называемая горячая технология, по которой гранулят бывшего потребления добавляется в массу асфальта и битума, который готовится на асфальтовом заводе", - рассказал председатель проектно-аналитического комитета мэрии Вадим Имидеев.

После капитального ремонта дорог в Улан-Удэ в 2021 году останется около 10,5 тыс. куб. м старого асфальта - этого может хватить на покрытие 21 км проезжей части шириной 7 м.