Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1 000-летия Суздаля пройдет 30 марта

В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1 000-летия основания Суздаля в 2024 году.

ВЛАДИМИР, 25 марта. /ТАСС/. Заседание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1 000-летия Суздаля запланировано на 30 марта. Об этом ТАСС сообщил первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига.

"Заседание федерального оргкомитета состоится в следующий вторник, 30 марта, в здании правительства РФ в Москве. На мероприятии прозвучат доклады представителей КБ "Стрелка", которые представят стратегию пространственного развития Суздаля, представители региона расскажут о текущей ситуации - что уже удалось сделать и какие задачи мы ставим", - отметил он.

Как пояснил Александр Ремига, сейчас власти региона прорабатывают с Минтрансом РФ вопрос о выделении дополнительных средств - 400 млн рублей - на ремонт дорог и мостов в Суздале. Кроме того, обсуждается вопрос о реставрации торговых рядов и строительстве новой школы, проект которой будет готов в декабре 2021 года. Также власти изучают возможность перевода из исторического здания в центре города отделений федеральных ведомств, в том числе УМВД, ГИБДД, прокуратуры.

"Сейчас рассматривают вариант, предложены им уже площадки конкретные для строительства новых учреждений, и на федеральном оргкомитете, может быть, чуть позже ждем обратной связи от представителей федеральных ведомств", - сказал первый вице-губернатор, отметив, что в случае принятия положительного решения о переезде в здании могли бы разместиться музей, картинная галерея, арт-пространства или гостиница.

Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов. Главными достопримечательностями города считаются архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь. На их фоне сняты десятки российских и зарубежных художественных фильмов.