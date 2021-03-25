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Пандемия COVID-19

На Украине зафиксировали суточный рекорд смертности из-за коронавируса за всю пандемию

Умерли 362 человека

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Рекордное число смертей за сутки из-за коронавируса третий день подряд фиксируется на Украине. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, за прошедшие 24 часа от вызванных инфекцией осложнений умерли 362 человека. Предыдущий антирекорд был отмечен днем ранее, когда умерли 342 человека.

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"За минувшие сутки зафиксировано 362 летальных случая", - написал Степанов в Facebook.

По его словам, также за минувшие сутки в стране выявлены 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. Это на 17,6% больше, чем за минувший день, когда был подтвержден вирус у 14 174 человек. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. По данным министра, это максимальное суточное количество новых больных и умерших с начала пандемии на Украине.

За прошедшие сутки госпитализированы 4 838 человек, выздоровели 6 748. Медлаборатории провели за сутки 128 615 тестов, в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях. За все время пандемии на Украине заболели 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 человек, провели 7 836 049 ПЦР-тестов.

До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен Киеву, а также ряду регионов, среди которых Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая, Сумская и Львовская области. С 24 марта строгий карантин вводится в Николаеве, с 25 марта - в Днепре и Львовской области.

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