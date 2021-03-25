Прокуратура оштрафовала аэропорт Перми за незаконный сброс сточных вод в реку

ПЕРМЬ, 25 марта. /ТАСС/. Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в международном аэропорту Перми. Выяснилось, что он сбрасывал сточные воды в приток Воткинского водохранилища на Каме, сообщила в четверг пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"В нарушение законодательства предприятие транспорта незаконно сбрасывало сточные воды в реку Нижнюю Мулянку, которая является притоком Воткинского водохранилища на реке Каме. Кроме этого, аэропорт при осуществлении водопользования в целях сброса сточных вод в водный объект не имело соответствующего решения органа государственной власти о предоставлении водного объекта в пользование. За допущенные нарушения виновное должностное лицо аэропорта привлечено к дисциплинарной ответственности", - сказано в сообщении.

Уточняется, что генеральному директору аэропорта внесено представление, организации назначен штраф в 60 тыс. рублей по статье 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий").