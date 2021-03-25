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Суд Вильнюса принял жалобу Киркорова на запрет на въезд в Литву

Певцу ранее запретили въезд в Литву сроком на пять лет

ВИЛЬНЮС, 25 марта. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу певца Филиппа Киркорова на решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву. Об этом сообщил в четверг представитель суда Аудрюс Кутрявичюс.

Как рассказал Кутрявичюс агентству BNS, в своей жалобе Киркоров просит отменить решение департамента миграции от 19 января, согласно которому ему запрещен въезд в Литву на пять лет. Дата первого судебного заседания по делу пока не назначена.

Киркоров был внесен в черный список на въезд в Литву департаментом миграции по ходатайству МИД республики из-за неприемлемости позиции певца в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Теги
ЛитваРоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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