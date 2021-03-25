Мишустин заявил, что Россия в борьбе с COVID-19 действует на опережение

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Действия Роспотребнадзора позволяют держать распространение коронавируса в РФ на контроле и действовать на опережение. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам расширенного заседания итоговой Коллегии Роспотребнадзора в четверг.

В опубликованном на сайте правительства приветствии Мишустин поблагодарил "весь коллектив службы - санитарных врачей и эпидемиологов, ученых и сотрудников лабораторий", которые "вступили в борьбу с коронавирусом с самых первых дней, как только стало известно о распространении в мире этого опасного и тогда еще не известного вируса". "Спасибо за труд, за мужество и преданность делу", - обратился к специалистам премьер-министр.

По его мнению, благодаря профессионализму сотрудников службы, "России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции". "Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан, а отечественные системы поставляются в более чем пятьдесят других государств", - констатировал глава кабинета министров. Он указал, что "важно не останавливаться на достигнутом, продолжить создание новых тестов, способных выявлять мутирующие штаммы вируса".

"Институты службы каждый день ведут масштабную работу по моделированию и прогнозированию, анализу эпидемиологической обстановки, что позволяет держать ее на контроле, действовать на опережение и оперативно принимать решения", - подчеркнул председатель правительства.

По его оценке, сейчас ситуация с распространением коронавируса "постепенно стабилизируется". "Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации, мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", - отметил Мишустин, добавив, что "окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет". Он обратил внимание на то, что в России ведется добровольная массовая вакцинация от коронавируса.

Подготовка к новым угрозам

Санитарно-эпидемиологическую службу необходимо заранее подготовить к возможным новым угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, заявил Мишустин.

"Президент обратил особое внимание на необходимость развивать санитарно-эпидемиологическую службу. Правительство уже ведет такую работу. В том числе по модернизации лабораторий и их оснащению. Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны, с учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом я полностью рассчитываю на вас", - говорится в обращении премьера.

Мишустин напомнил, что российские ученые разработали три эффективные вакцины от этой опасной инфекции. Одна из них создана специалистами центра "Вектор" Роспотребнадзора. "Во время поездки по Сибири мы побывали в этом научном центре. Его сотрудники поделились своими достижениями. Они первыми в мире подтвердили случай заражения человека птичьим гриппом. Открытие получило действительно беспрецедентное признание международного научного сообщества. Символично, что оно сделано в объявленный президентом Год науки и технологий. Уверен, что впереди у вас еще немало успехов", - добавил Мишустин.

По словам главы кабмина, несмотря на то, что в последнее время все силы были брошены на защиту граждан от коронавируса, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направлениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты, которые регламентируют работу самых разных отраслей - от питания и транспорта, сферы услуг и до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. "Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей", - отметил премьер.