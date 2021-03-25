Путин заявил, что фестиваль "От винта!" позволит молодежи реализовать потенциал

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!", который стартовал в Краснодаре в четверг и продлится до 27 марта, позволит молодым людям реализовать свой творческий, исследовательский и созидательный потенциал, говорится в тексте приветствия президента РФ Владимира Путина участникам фестиваля, опубликованном на сайте Кремля.

"Нынешний, 16-й фестиваль собрал в Краснодаре талантливую, искренне увлеченную делом молодежь, стремящуюся воплотить в жизнь свои оригинальные, интересные разработки, пообщаться с единомышленниками, обменяться с ними смелыми идеями и замыслами. Уверен, что фестиваль станет ярким, запоминающимся событием проходящего в России Года науки и технологий, поможет юношам и девушкам реализовать свой творческий, исследовательский, созидательный потенциал", - говорится в тексте.

Также президент России отметил, что в числе участников фестиваля немало тех, кто принимал в нем участие и в прошлые годы, а на этот раз приехал на мероприятия уже в качестве наставника.

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Также в его рамках проходит одноименный технофорум. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".