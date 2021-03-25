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Специалисты рассказали, когда завершится третья фаза исследований вакцины "Ковивак"

© ФНЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова/ТАСС

МОСКВА, 25 марта/ТАСС/. Документы на международную преквалификацию вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" будут направлены после завершения третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил журналистам директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в четверг.

"Мы сейчас готовим документы. В третьей фазе будут участвовать люди с сопутствующими заболеваниями - онкологическими и аутоиммунными, сахарным диабетом. Мы ориентируемся где-то на 3 тыс. человек. И после того, как мы получим разрешение, в течение полугода у нас завершится третья фаза. И мы планируем подать на преквалификацию", - сказал он.

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