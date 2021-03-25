Голикова сообщила о снижении заболеваемости почти по всем инфекциям в 2020 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Прогнозы западных экспертов о вспышках других инфекций из-за пандемии не оправдались: в течение 2020 года заболеваемость по всем управляемым инфекциям, кроме внебольничных пневмоний, снизилась в России. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"Несмотря на все вызовы пандемии 2020 года, в фокусе внимания были другие инфекции. Не оправдались прогнозы западных экспертов по вспышкам вакциноуправляемых инфекций. Напротив, в 2020 году заболеваемость практически по всем инфекциям, кроме внебольничных пневмоний, существенно снизилась", - сказала она на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора в расширенном составе.

Голикова добавила, что охват прививками по Общенациональному календарю прививок в России составил выше рекомендуемой ВОЗ уровня 95% в 2020 году.

"Впервые за последние 20 лет мы привили против гриппа более 60% населения страны, включая детей", - отметила она.