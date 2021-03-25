Комитет Госдумы поддержал ко II чтению запрет изъятия домашних животных за долги

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о запрете на изъятие домашних животных у должников. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (оба от фракции "Единая Россия").

В действующей редакции Гражданского процессуального кодекса РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

При этом уточняется, что речь идет о животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.