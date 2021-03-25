Создаваемый на Урале "арктический автобус" сможет час держаться на воде на Крайнем Севере

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создают транспорт для Арктики совместно с индустриальными партнерами. "Арктический автобус" сможет в течение часа держатся на воде и сутки поддерживать жизнь пассажиров, пока им не окажут помощь, сообщил журналистам директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Проект создания высокотехнологичного производства транспортных средств "Арктический автобус" вошел в основной портфель Уральского научно-образовательного центра (НОЦ).

"[Автобус] может <...> в течение часа держаться на воде, пока [проводится] эвакуация. Внутри автобуса [возможно] полное автономное жизнеобеспечение, сутки люди могут там находиться. <...> "Арктический автобус" - это как раз [транспорт для работы] в условиях Крайнего Севера", - сказал Закиров.

Он отметил, что разрабатываемый транспорт будет перевозить людей, оборудование, медицинскую технику и многое другое. Ходовую часть разрабатывает МГТУ им. Баумана, остальной частью работы занимаются в ЮУрГУ. Заказчиком разработки является автомобильный завод "Урал".

Об Уральском НОЦ

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций - 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.