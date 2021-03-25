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Пандемия COVID-19

Фальков: классическая технология "Ковивака" дает ей преимущество перед другими вакцинами

Глава Минобрнауки также подчеркнул большой опыт разработчика препарата

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Классическая технология изготовления вакцины от коронавируса "Ковивак" от Центра им. М. П. Чумакова РАН является одним из ее преимуществ перед аналогами, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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"На мой взгляд, преимущество этой вакцины состоит в том, что она очень хорошо понятна по компонентам. Это убитый вирус и вспомогательные вещества, многие из которых или, если я правильно понимаю, все эти вещества уже использовались в рамках других вакцин. И в этом смысле это очень хорошее преимущество - это классическая технология изготовления вакцины", - сказал Фальков в четверг во время посещения центра.

Он также подчеркнул большой опыт разработчика препарата. "В этом институте делают по классической технологии большое количество вакцин, и институт внес значительный вклад еще в 1950-х годах в борьбу с разного рода эпидемиями, в борьбу с разного рода вирусами", - добавил министр.

Кроме того, по словам Фалькова, в отличие от других научно-исследовательских институтов Центр им. Чумакова может не только проводить исследования и испытания вакцины, но и заниматься ее производством.

"У нас здесь и наука, и производство, они смыкаются. И в этом смысле уже здесь сегодня на площадке Центра [им.] Чумакова планируется произвести до 10 млн доз вакцины. Что касается партнеров, <...> институт Чумакова, насколько мне известно, рассматривает индустриального партнера с тем, чтобы масштабировать производство этой вакцины. Это компания "Нанолек", - отметил Фальков.

В четверг, 25 марта, центр Чумакова начал производство третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак". Ожидается, что вакцина, выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, поступит в гражданский оборот 28 марта. Научный центр планирует производить до 10 млн доз вакцины в год. Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную центром им. М. П. Чумакова РАН.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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