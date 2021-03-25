Фальков: классическая технология "Ковивака" дает ей преимущество перед другими вакцинами

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Классическая технология изготовления вакцины от коронавируса "Ковивак" от Центра им. М. П. Чумакова РАН является одним из ее преимуществ перед аналогами, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"На мой взгляд, преимущество этой вакцины состоит в том, что она очень хорошо понятна по компонентам. Это убитый вирус и вспомогательные вещества, многие из которых или, если я правильно понимаю, все эти вещества уже использовались в рамках других вакцин. И в этом смысле это очень хорошее преимущество - это классическая технология изготовления вакцины", - сказал Фальков в четверг во время посещения центра.

Он также подчеркнул большой опыт разработчика препарата. "В этом институте делают по классической технологии большое количество вакцин, и институт внес значительный вклад еще в 1950-х годах в борьбу с разного рода эпидемиями, в борьбу с разного рода вирусами", - добавил министр.

Кроме того, по словам Фалькова, в отличие от других научно-исследовательских институтов Центр им. Чумакова может не только проводить исследования и испытания вакцины, но и заниматься ее производством.

"У нас здесь и наука, и производство, они смыкаются. И в этом смысле уже здесь сегодня на площадке Центра [им.] Чумакова планируется произвести до 10 млн доз вакцины. Что касается партнеров, <...> институт Чумакова, насколько мне известно, рассматривает индустриального партнера с тем, чтобы масштабировать производство этой вакцины. Это компания "Нанолек", - отметил Фальков.

В четверг, 25 марта, центр Чумакова начал производство третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак". Ожидается, что вакцина, выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, поступит в гражданский оборот 28 марта. Научный центр планирует производить до 10 млн доз вакцины в год. Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную центром им. М. П. Чумакова РАН.