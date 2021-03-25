В Госдуме прокомментировали проект приказа РКН о сборе согласий на обработку личных данных

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Проект приказа Роскомнадзора (РКН) о сборе согласий на обработку общедоступных персональных данных направлен не на ужесточение правил для пользователей интернета, а на удобство для граждан, он предоставляет им право выбора при регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом в четверг заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Роскомнадзор действительно создает единую информационную систему [ЕИС], но она создается для удобства граждан. Эта система сориентирована на то, чтобы гражданам было удобно управлять своими персональными данными", - сказал он.

По его словам, зарегистрировавшись в ЕИС через портал госуслуг, гражданин сможет эффективно управлять своими персональными данными. "Что можно публиковать, что нельзя. Причем не только в одной социальной сети, а в целом для любой соцсети, любого сервиса, собирающего данные, для тех же мессенджеров. То есть каждый гражданин может создать там свой личный аккаунт и с помощью него управлять персональными данными по всему периметру сети. Это очень удобная история", - считает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что регистрация в указанной системе будет добровольной. "Ты можешь там зарегистрироваться, если хочешь, а можешь не регистрироваться и выстраивать с социальными сетями прямые отношения. При том что никто не отменяет верификацию в социальных сетях по мобильному номеру, как и было", - пояснил он.

"А если бы мы действительно хотели как-то закрутить гайки, наверное, мы бы приняли закон [депутата Виталия] Милонова [об обязательной регистрации пользователей в соцсетях по паспортам], но мы же его не приняли, не поддержали давным-давно", - заверил парламентарий.

Принятие приказа, отметил Горелкин, не повлечет серьезных изменений для рядовых пользователей соцсетей и мессенджеров. "Глобально для граждан ничего не изменится, кроме того, что появится возможность управлять эффективно своими персональными данными", - указал он, добавив, что речь идет только о проекте приказа, который, по его данным, будет дорабатываться РКН.

Помимо этого, депутат назвал анонимность в сети мифом. "На этапе заключения соглашения с провайдером вы заключаете договор, используя свои паспортные данные. Вы уже не анонимны. Это миф, что вы анонимны. Вы анонимны только в одном случае - когда вы регистрируетесь через анонимную sim-карту. Но с анонимными sim-картами, как вы знаете, последние годы боремся", - объяснил Горелкин.

О проекте

Ранее РКН опубликовал проект приказа, в котором разъясняет механизмы работы ЕИС ведомства по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. В документе поясняется, что регистрация граждан, предоставляющих согласие оператору, осуществляется с использованием интерактивной формы регистрации системы. В нее вносятся следующие персональные сведения граждан России: фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), номер телефона и адрес электронной почты.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства в список войдут фамилия, имя, отчество, дата рождения, вид и номер удостоверяющего личность документа, страна его выдачи, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона и адрес электронной почты.

Информация проходит проверку с использованием государственных информационных систем, в том числе федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". В случае достоверности введенной информации и после ее проверки Роскомнадзором регистрация считается завершенной.