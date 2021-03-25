Оман вводит комендантский час с 28 марта

ТАСС, 25 марта. Власти Омана приняли в четверг решение ввести комендантский час с 28 марта по 8 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом, как передает информационное агентство султаната, сообщил Верховный комитет Омана.

Согласно постановлению комитета, комендантский час будет действовать на территории всей страны с 20:00 до 05:00 по местному времени. Кроме того, власти султаната решили продлить до 8 апреля действующий с 1 марта запрет на любую коммерческую деятельность в вечернее время. Верховный комитет предупредил о возможном ужесточении принятых мер при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

По последним данным Минздрава Омана, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 153,8 тыс., зафиксировано 1 650 летальных исходов, выздоровели более 140,7 тыс. заболевших. Показатель излечимости составляет 92%, указали в министерстве. В больницах проходят лечение 419 заболевших, 128 из них помещены в отделение интенсивной терапии.

27 декабря в Омане началась кампания по вакцинации населения от нового коронавируса, которая, как ожидается, должна покрыть более 60% проживающих в султанате.