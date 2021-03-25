Путина попросили создать в регионах детские школы искусств с полным составом духовиков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Музыкальные школы с полным составом духовых инструментов должны быть сформированы во всех крупных городах России. С таким предложением выступил в четверг преподаватель музыкальной школы Александр Пунько на встрече Владимира Путина с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

"Вношу предложение рассмотреть вопрос о создании базовых специализированных детских духовых школ в каждом регионе страны с обязательным условием развития всех видов инструментов преподавателями-специалистами. Ведь не секрет, что классы фагота, гобоя, валторны, тубы имеются далеко не в каждой музыкальной школе. Нельзя допустить, чтобы эти инструменты исчезли из наших учебных заведений, а в профессиональных коллективах был все острее дефицит исполнителей на них", - подчеркнул Пунько.

Преподаватель высказался, что в каждом крупном городе должна быть хотя бы одна музыкальная школа, в которой были бы представлены все инструменты.

"Это реалистично, я с вами согласен", - ответил ему президент.

Премию преподавателю "Детской школы искусств № 1" города Карасук Новосибирской области, создателю и руководителю детского духового оркестра "Бис Band" Александру Пунько присудили за вклад в развитие отечественного музыкального образования и популяризацию духового искусства.