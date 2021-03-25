Более 100 млн рублей направят на реализацию трех социальных проектов в Ивановской области

ИВАНОВО, 25 марта. /ТАСС/. Более 100 млн рублей направят в Ивановской области на оснащение детсадов спортивно-игровыми площадками, модернизацию спортивной инфраструктуры в городских школах и приобретение мобильного комплекса "Диспансеризация". Эти социальные проекты были поддержаны областными парламентариями, сообщила журналистам председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

"Три социальных проекта, поддержанные депутатами Ивановской областной думы, будут реализованы в Ивановской области. Всего на реализацию этих проектов предусмотрено более 100 млн рублей, социальные инициативы разработаны депутатами по итогам обращений жителей. Они станут дополнением национальных проектов, других федеральных и региональных программ", - сказала Дмитриева.

По ее словам, один из проектов нацелен на создание в 20 детских садах региона многофункциональных спортивно-игровых площадок, еще один социальный проект предусматривает модернизацию спортивной инфраструктуры в городских школах Ивановской области.

"Инициатива расширяет действие федерального проекта "Детский спорт", охватывая учебные заведения в крупных населенных пунктах. В текущем году в проект войдут 18 образовательных учреждений, где будут отремонтированы спортивные залы либо построены плоскостные спортивные площадки", - уточнила председатель областного парламента.

Третий социальный проект предусматривает приобретение мобильного комплекса "Диспансеризация", который позволит проводить осмотры населения в отдаленных населенных пунктах с целью выявления заболеваний на ранних стадиях.