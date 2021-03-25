{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

FT: AstraZeneca готовится к испытаниям вакцины в форме спрея для носа

По данным издания, они продлятся около четырех месяцев

ТАСС, 25 марта. Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет начали набирать участников испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По данным издания, на первом этапе испытаний будут участвовать 30 физически здоровых взрослых в возрасте до 40 лет. Половина получит одну дозу препарата, вторая половина - две дозы. Испытания продлятся около четырех месяцев.

В случае успеха первой фазы тестирование продолжат, задействовав больше добровольцев.

Разработанную AstraZeneca вакцину от коронавируса одобрили в Великобритании 30 декабря прошлого года, а 29 января этого года подобное разрешение дал медрегулятор Евросоюза. Всего препарат используется более чем в 70 странах. Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Многие государства позднее возобновили прививки препаратом.

 

Теги
Пандемия COVID-19
Старые лекарства от туберкулеза перестают действовать. Что делать?
Накануне отмечали Всемирный день борьбы против туберкулеза. Кажется, что эта болезнь встречается в основном на страницах классических романов, но на самом деле туберкулез — по-прежнему в десятке основных причин смерти в мире, ни одна другая инфекция, кроме COVID-19, не отнимает столько жизней. Хуже того, бактерия, вызывающая туберкулез, все чаще приобретает устойчивость к лекарствам
Старые лекарства от туберкулеза перестают действовать.
Читать полностью