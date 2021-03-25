Памятный знак герою обороны Севастополя Терлецкому установили в горах Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Памятный знак герою обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны Александру Терлецкому установили на месте его первого захоронения в селе Родниковое Балаклавского района. Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

"В селе Родниковое установили памятник герою обороны Севастополя Александру Терлецкому. Памятный знак расположен на месте его первого захоронения", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что год назад останки Терлецкого, которого убили гитлеровские оккупанты в 1942 году, были перезахоронены в парке санатория "Форос". Место было выбрано супругой героя. По инициативе местных жителей принято решение о воссоздании памятника Терлецкому, которое проходит в рамках работ по благоустройству Форосского парка. Над бюстом работает скульптор Махмут Гасимов.

Командир погранзаставы старший лейтенант Терлецкий в ноябре 1941 года со своими бойцами более суток держал оборону Байдарского перевала, прикрывая отступление советских войск. 25 марта 1942 года будучи комиссаром Балаклавского отряда, попал в плен и спустя месяц был казнен гитлеровцами. Последними словами Терлецкого перед смертью были "Живи, Севастополь!".

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.

В материал в 18:15 мск внесена правка: в заголовке уточняется место установки памятника