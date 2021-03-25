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"Одноклассники" выпустили собственный сериал "Пять с плюсом"

Премьера приурочена к 15-летию социальной сети
Съемки сериал "Пять с плюсом" Пресс-служба Одноклассников
Описание
Съемки сериал "Пять с плюсом"
© Пресс-служба Одноклассников

"Одноклассники" выпустили собственный сериал "Пять с плюсом", первую серию пользователи увидят 25 марта в 20:00 в эфире вечернего шоу "ОК на связи!". Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Премьера приурочена к 15-летию социальной сети, которое состоится 26 марта. После премьеры первый эпизод будет доступен в официальной группе проекта. 

Сюжет комедии основывается на взаимоотношениях людей. В первой серии главные герои - молодая пара Оля и Стас - решают заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых друзей.

Работа над сериалом из 10 эпизодов длилась более года. Главные роли в сериале исполнили Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин. Серии будут выходить раз в неделю. Производством сериала занималась компания AVK production.

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