Прокуратура Татарстана проверяет действия местных властей после акции с участием детей

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Прокуратура проверяет своевременность и полноту принимаемых местными властями мер по обеспечению жителей пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой после видеоролика, в котором дети, стоя на коленях, просили построить школу в Казани. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В появившемся в социальных сетях ролике дети, взявшись за руки, стоят на коленях в снегу, составив слово "школа". В комментарии к видеозаписи говорится, что жители казанских поселков Вишневка и Привольный просят построить им школу.

"Надзорное ведомство исходит из приоритета обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также их права на образование. В настоящее время прокуратура проводит проверку своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания", - говорится в сообщении. Особое внимание при этом будет уделено обеспечению права детей на образование, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Мы знаем, что есть проблема Вишневки, в этом поселке, о необходимости строительства школы. В то же время мы знаем, что местные власти уже проводили встречу, обсуждали с активом, родителями эту проблему. Мы знаем, что работа по решению этой проблемы началась. В частности, на сегодняшний день речь идет об организации автобуса для детей, чтобы их организованно можно было доставить, пока нет у них своей школы. В то же время мы знаем о том, что речь идет о строительстве школы, сейчас этот вопрос прорабатывается активно", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она выразила личное мнение о необходимости беречь здоровье детей, отметив, что такая акция - "не вариант решения вопроса". "Есть абсолютно нормальные, принятые, деловые возможности решить этот вопрос, собраться за столом переговоров, обозначить проблему, и проблема сейчас начинает решаться", - сказала Галимова, уточнив, что подобная проблема существует в некоторых населенных пунктах в пригороде Казани.