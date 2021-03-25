В Ингушетии откроется первый педагогический колледж

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2021 году создать первый в регионе педагогический колледж. Об этом рассказала ТАСС в четверг министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"В 2021 году мы намерены создать первый педагогический колледж, который будет готовить квалифицированных специалистов для начальной школы, соответствующих современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта. В действующих колледжах данное направление будет сокращено", - сказала Бокова.

По ее словам, для министерства 2021 год будет посвящен мониторингу деятельности образовательных программ колледжей.

"В настоящее время ведется активная работа по изменению профилей обучения в республиканских колледжах - каждый действующий в пределах республики колледж должен соответствовать заявленному направлению. Каждый выпускник и вуза, и колледжа должен быть уверен, что получив образование, он сможет трудоустроиться в соответствии с полученной профессией. К сожалению, показатель трудоустроенности выпускников остается низким. За прошлый год он составлял 766 человек", - добавила министр.

Бокова также отметила, что сейчас в регионе активно внедряется новая форма аттестации по программам среднего профессионального образования - демонстрационный экзамен.