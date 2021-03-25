Власти Курской области благоустроят дома вблизи заповедника после снятия ареста с земель

КУРСК, 25 марта. /ТАСС/. Строительство инженерных коммуникаций, дорог, центрального водоснабжения на территории индивидуальной жилищной застройки в районе биосферного заповедника в Курской области станет возможным после снятия ареста с земель, сообщил в четверг губернатор региона Роман Старовойт в ходе поездки в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Конфликт между жителями деревни в Курской области и представителями биосферного заповедника возник в 2018 году после создания охранной зоны вокруг заповедника. Росреестр стал отказывать в регистрации права собственности на частные дома, построенные в границах охранной зоны. В июле 2019 года Старовойт, который был тогда врио губернатора Курской области, обратился в правительство РФ и федеральные ведомства с просьбой о содействии в решении проблемы владельцев 1,9 тыс. участков.

"По дальнейшему развитию - те земельные участки, которые под дорогой, в частной собственности и находятся под арестом. Мы работаем с правоохранителями, чтобы максимально быстро сняли арест, тогда мы земельные участки берем в собственность, и будут основания для строительства дороги, водовода, газа", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, по договоренности с заповедником, Минприроды РФ, в населенном пункте также планируется создать систему централизованного водоснабжения для снижения экологических рисков.

9 марта власти Курской области подписали соглашение с Минприроды РФ, позволяющее начать процедуру согласования жилых домов, соцобъектов и инженерных коммуникаций, построенных в буферной зоне заповедника. К 25 марта согласование прошли первые 30 частных жилых домов, построенные с разрешением или без его наличия, а также планируемые к возведению в районе заповедника.

Государственный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина, образованный на территории Курской области в 1935 году, с 1979 года входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, которая призвана сохранить для будущих поколений типичные природные экосистемы.