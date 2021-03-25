Руководители агентств ТАСС и Trend обсудили в Москве перспективы развития сотрудничества

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и гендиректор Агентства международной информации Trend (Азербайджан) Ильгар Гусейнов в четверг обсудили вопросы взаимодействия и развития сотрудничества. Рабочая встреча состоялась в штаб-квартире ТАСС в Москве.

Речь, в частности, шла о перспективах укрепления отношений между двумя агентствами, взаимодействии в информационной сфере и возможных совместных программах. Руководители ТАСС и Trend условились проработать планы расширения сотрудничества.

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Агентство международной информации Trend - независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане, освещает новости Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. Аналитические отчеты и тематические статьи, выпускаемые агентством, посвящены основным политическим, экономическим, энергетическим и финансовым событиям в этих регионах.