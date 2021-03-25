Французское вино сохранило свойства после года на орбите Земли и приобрело новые оттенки

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Французские энологи продегустировали первую бутылку вина из партии, которая больше года хранилась на борту Международной космической станции (МКС). Как сообщает в четверг новостной портал 20 minutes, специалистам предстоит провести более детальный анализ состава, однако уже на первом этапе были найдены интересные отличия.

"Пребывание в космосе бутылки с вином, которое предоставили на дегустацию, не привело к негативным изменениям с точки зрения сенсорного восприятия, - заявил глава исследовательского отдела энологии Института виноградарства и вина (ISVV) Филипп Дарье. - И особенно нас удивили его сложные и тонкие оттенки".

Специалисты проверили 20-летнее Grand Cru (вино высокого качества) Chateau Petrus, бутылка которого обычно стоит около €5 тыс. 12 бутылок этого вина, название которого до сих пор держалось в секрете, провели на орбите в общей сложности 438 дней и 19 часов. После возвращения на Землю оно некоторое время хранилось в стенах ISVV, а затем 1 марта прошла дегустация, в которой участвовали 12 энологов. 11 из них заметили отличия между тем вином, которое провело год на орбите, и тем, которое все это время хранилось на Земле.

"На мой взгляд, танины (вещества, дающие терпкость) стали несколько более мягкими, букет ароматов стал более фруктовым. Исходя из опыта дегустации обычного Chateau Petrus 2000 года, я бы даже сказала, что это вино, побывавшее в космосе, ощущается как будто года на два-три старше", - констатировала энолог Джейн Ансон. В то же время ее коллега Франк Дюбордье заявил, что не почувствовал каких-то значительных отличий. Тем не менее, по его словам, данный эксперимент уже можно считать успехом, поскольку "вино не стало хуже за время пребывания в космосе".

Космическая программа виноделов

Сооснователь компании Space Biology Unlimited, базирующейся во французском Бордо, Николя Гом пояснил, что цель его проекта - поиск решений для сельского хозяйства будущего в условиях изменения климата.

"Пока американский бизнес и крупные американские, китайские и глобальные агентства обсуждают полеты на Луну, на Марс, нас заботит Земля, - пояснил он. - Земля меняется, и мы верим, что в космосе есть ответы, позволяющие нам задуматься о том, какими будут сельское хозяйство и виноградарство завтрашнего дня".

Гом пообещал, что его компания продолжит исследования, в том числе химические и генетические анализы изменений различных культур, однако все они будут так или иначе сосредоточены вокруг виноделия. По его словам, уже сейчас исследователи могут сказать, что виноградные лозы, которые вместе с бутылками вина находились на МКС, "росли намного быстрее, чем на Земле", у них больше листьев и больше завязей. "Пока мы не можем сделать какие-то выводы, но эти результаты заряжают нас энтузиазмом продолжать работу", - сказал глава компании.

Он также заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом и планирует в следующем году провести новый эксперимент на орбите. На сей раз целью будет изучение брожения вина в невесомости. Всего же, согласно объявленным в 2019 году планам, в рамках миссии Vitis Vinum In Spatium Experimentia ("Эксперимент с виноградным вином в космосе") запланировано шесть экспериментов, один из которых уже состоялся, а остальные пройдут до 2022 года.