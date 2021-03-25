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Пандемия COVID-19

CNN: Байден объявит, что в США к маю должны сделать 200 млн прививок от коронавируса

По словам источников телеканала в Белом доме, американский лидер выступит с данным заявлением на пресс-конференции

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен объявить о планах создать условия для того, чтобы в течение 100 дней после его инаугурации в стране сделали не менее 200 млн прививок от нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников в Белом доме, американский лидер выступит с данным заявлением на пресс-конференции, которая состоится позже в течение дня.

В декабре прошлого года Байден, который тогда был избранным президентом США, планировал, что в указанные сроки в стране сделают 100 млн прививок от коронавируса. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 545,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

 

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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