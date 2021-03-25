Эксперт заявил, что большинство современных мутаций коронавируса нейтральны

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Большая часть современных мутаций коронавируса носят нейтральный характер. Такое мнение высказал в четверг заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радиостанции "Вести FM".

"Большинство мутаций в настоящий момент носят нейтральный характер" - сказал он.

Ученый отметил, что британский, южноафриканский, бразильский и японский штаммы не утяжеляют течение заболевания и не повышают летальность. Мнения об устойчивости этих мутаций к современным вакцинам от коронавируса Горелов назвал беспочвенными. "Значимого влияния на геном вируса они (мутации) не оказывают", - пояснил он.