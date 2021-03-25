Экологическую карту города создадут в Магнитогорске

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Карту экологической обстановки создадут в Магнитогорске на основе мониторинга состояния воздуха в городе, замеры проведут Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова и Всероссийское общество охраны природы. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида). Со ссылкой на местные власти сообщалось, к 2024 году планируется снизить выбросы предприятий в Магнитогорске более чем на 20%, в Челябинске - более чем на 38%.

"Будет создана карта экологического мониторинга, которая позволит видеть, какие предприятия города оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку в Магнитогорске", - приводят в сообщении слова заместителя председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова.

Меморандум о совместном проведении экомониторинга университет и Всероссийское общество охраны природы подписали 25 марта.

Общество предоставит университету комплекты специального оборудования, которое позволит делать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе, в разных точках города. В их числе компактные газоанализаторы, а также смартфоны со специальным приложением, позволяющим фиксировать время, координаты и автора съемки. Мониторинг будут осуществлять студенты-эковолонтеры, которые уже в апреле пройдут обучение у специалистов Всероссийского общества охраны природы. Проведение измерений и обработка их результатов будет проводиться под контролем ученых университета.

Партнеры также договорились о реализации совместных образовательных и научно-исследовательских инициатив, направленных на осуществление экологического образования и просвещения, формирование экологической культуры населения, повышение экологической безопасности города Магнитогорска. "Нам важно совместить методики, технологии и аппаратное обеспечение Всероссийского общества охраны природы и нашего университета для обеспечения оперативного и независимого контроля окружающей среды. Только имея объективные, научно-обоснованные, системные и постоянные данные о состоянии воздуха, мы сможем делать выводы о корректирующих действиях", - пояснил проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов.