{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Собянин заявил, что система здравоохранения в Москве справляется

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве "остановился" на невысоком уровне

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве приемлемо для "свободной работы" столичной системы здравоохранения. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня мы держимся практически на одной планке - небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. "Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено", - сказал мэр, отметив, что многие жители столицы прошли иммунизацию.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
В Ботсване продолжается гибель слонов по неизвестным причинам
Количество необъяснимых смертей достигло с начала текущего года 39
Читать полностью