Собянин заявил, что система здравоохранения в Москве справляется

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве приемлемо для "свободной работы" столичной системы здравоохранения. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня мы держимся практически на одной планке - небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. "Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено", - сказал мэр, отметив, что многие жители столицы прошли иммунизацию.