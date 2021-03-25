Джонсон счел маловероятным введение паспортов вакцинации в Великобритании до июля

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает маловероятным введение так называемых паспортов или сертификатов вакцинации до того момента, когда каждый житель страны получит возможность сделать прививку от коронавируса. Об этом глава правительства Соединенного Королевства заявил в четверг во время посещения детского сада на окраине Лондона.

"Вы можете вводить схему выдачи паспортов вакцинации, даже если вы поддерживаете данную меру, только в том случае, когда абсолютно все получат возможность сделать прививку", - указал Джонсон, слова которого приводит агентство PA. При этом, по мнению премьера, этот вопрос требует тщательной проработки в связи с необходимостью учитывать этический аспект, поскольку, например, беременным женщинам противопоказано вакцинироваться. Ранее власти обещали, что к июлю возможность сделать прививку получат все жители страны старше 16 лет.

В то же время Джонсон отметил, что "итоговое решение еще не принято", однако власти могут раскрыть некоторые детали относительно паспортов вакцинации к середине апреля. Он также подчеркнул, что для посещения веранд пабов в случае их открытия 12 апреля, согласно правительственному графику выхода из карантина, не потребуется наличие каких-либо сертификатов. Ранее ряд британских СМИ сообщил, что власти рассматривают возможность обязать всех посетителей питейных заведений иметь при себя документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации.

Кампания вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. К настоящему времени первая доза вакцины была введена 28,65 млн человек - более чем половине совершеннолетнего населения королевства. Вторую дозу на текущий момент получили около 2,5 млн пациентов. Пока в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Британские власти приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть вакцинировать максимальное число людей.