Власти Пензенской области намерены модернизировать 75 ФАПов в 2021 году

ПЕНЗА, 25 марта. /ТАСС/. Более 70 фельдшерско-акушерских пункта и восемь врачебных амбулаторий будут модернизированы в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В предыдущие два года ремонтировали по 12-13 ФАПов, а в этом году будет модернизировано 74 фельдшерско-акушерских пункта и 8 врачебных амбулаторий", - сказал глава кабинета министров Пензенской области Николай Симонов, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе до 2025 года более 200 объектов здравоохранения в сельской местности будут заменены на новые, в 25 медицинских организациях будет проведен капитальный ремонт. Всего финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе составит более 5 млрд рублей до конца 2025 года.