IATA сообщила о росте в 2020 году коэффициента аварийности в гражданской авиации

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила об увеличении в 2020 году показателя аварийности в сфере гражданской авиации, несмотря на общее снижение количества полетов. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг на ее сайте.

"Уровень аварийности в 2020 году составил 1,71 авиапроисшествий на миллион полетов. Это выше, чем средний показатель за пять лет (2016-2020 годы), который равен 1,38 аварий на миллион рейсов", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что общее количество полетов в 2020 году сократилось на 53% - до 22 млн. Риск летального исхода в результате авиапроисшествия остался неизменным по сравнению со средним пятилетним значением 0,13.

Вместе с тем, по информации IATA, общее количество аварий снизилось с 52 в 2019 году до 38 в 2020 году. Число происшествий, повлекших гибель людей, уменьшилось с восьми до пяти. Кроме того, как подчеркивается в пресс-релизе, количество погибших при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах в прошлом году составило 132, что практически в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда погибли 240 человек.

"Полеты безопасны, хотя отрасль сделала шаг назад в плане производительности в 2020 году. Резкое сокращение количества рейсов усиливало влияние каждой аварии, если мы подсчитываем показатели. Однако цифры не лгут, и мы не допустим, чтобы это стало тенденцией. Мы будем уделять еще больше внимания безопасности в этот период сокращения операций и по мере того, как расписание полетов будет пересмотрено, когда границы вновь откроются", - заверил генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

Кроме того, отмечается, что впервые за более чем 15 лет не зарегистрировано происшествий с потерей управления во время полета, на которые приходилась самая большая доля погибших с 2016 года. "Отсутствие таких событий в 2020 году было положительным моментом", - полагает де Жуниак. "Тем не менее, основываясь на первоначальных отчетах расследования трагического крушения лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в начале 2021 года, мы должны продолжать учиться и совершенствоваться", - заключил он.