Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге пройдет в очном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают провести в этом году праздник выпускников "Алые паруса" в июне и День города в мае в очном формате. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Я уверен, что ситуация позволит нам провести День города и "Алые паруса" в акватории Невы уже в привычном очном формате, со зрителями", - сказал Беглов.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник "Алые паруса" прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных Невы.

Беглов отметил, что проведение в городе красочных мероприятий в этом году даст возможность поднять туристический поток, поможет восстановлению отрасли гостеприимства. В числе ближайших мероприятий, которые привлекут в Петербург множество гостей, Беглов назвал Санкт-Петербургский международный экономический форум, празднование 1 мая, 9 мая с шествием Бессмертного полка, Военно-Морской парад, 800-летие Александра Невского.