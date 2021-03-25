Зеленский подписал закон, снимающий с компаний ответственность за последствия прививок

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает ответственность с производителей вакцин против коронавируса за последствия прививок. Об этом в четверг говорится в сообщении офиса главы государства.

"Президент подписал закон "О внесении изменений в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства", - проинформировали в офисе. Верховная рада Украины одобрила указанный закон 19 марта на внеочередном заседании.

Этим законом медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией. При этом в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном кабинетом министров. Закон будет действовать в течение четырех лет.

В Киеве заявляли, что такая норма необходима, чтобы получить вакцину по линии COVAX. Как отмечал ранее член комитета по вопросам регламента Рады Павел Фролов, в парламенте считают, что благодаря данному решению Украина сможет получить препараты как можно быстрее.

Всего в рамках сотрудничества с COVAX Минздрав Украины ожидает бесплатно получить 16 млн доз вакцины против COVID-19, то есть для 8 млн человек. Ранее в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) отмечали, что в рамках COVAX уже к концу мая Украина должна получить более 1,7 млн доз вакцины совместной разработки англо-шведской компании AstraZeneca и исследователей из Оксфордского университета. Также Украина сможет получить 117 тыс. доз вакцины от Pfizer.

Вакцинацию от коронавируса страна начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В конце февраля страна получила первую партию (500 тыс. доз) произведенного в Индии препарата Covishield, разработанного компанией AstraZeneca. В четверг на Украину были доставлены примерно 200 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.