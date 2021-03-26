Приморье и Белоруссия будут обмениваться студентами и преподавателями

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Приморский край будет обмениваться студентами и преподавателями с Белоруссией, молодые люди смогут проходить практику на ведущих предприятиях, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Планируется, что ребята на завершающем этапе обучения будут направляться в Республику Беларусь, проходить там практику на передовых предприятиях, далее возвращаться в Приморье и применять свои знания уже в крае", - цитирует пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

Перспективы обмена студентами и преподавателями обсуждались во время визита делегации Приморского края во главе с Кожемяко в Белоруссию. Так, на сегодня сельхозакадемия Приморья заключила договоры уже с пятью вузами Беларуси по развитию совместных учебных программ, обмену опытом в области молочного животноводства. Основным партнером выступает Белорусский аграрный технологический университет.

"Утверждены программы стажировок для преподавателей и студентов и программы повышения квалификации для животноводов Приморья. Со стороны Минского тракторного завода подтверждено решение о создании учебного класса в Уссурийске на базе академии", - приводятся в сообщении слова ректора академии Андрея Комина.

Предполагается, что в октябре произойдет первый обмен студентами, группами до 12 человек. Также решается вопрос, чтобы студенты инженерного факультета проходили практику на Минском тракторном заводе.