Число смертей среди заразившихся коронавирусом в Мексике превысило 200 тыс.

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Число жителей Мексики, умерших из-за последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020 года, достигло 200 211. Такие данные были обнародованы в четверг вечером на пресс-конференции с участием главного эпидемиолога Минздрава Хосе Луиса Аломии. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ведомства.

За последние сутки власти зарегистрировали 584 летальных исхода среди инфицированных пациентов, на пять больше, чем в среду. Согласно примерным оценкам Минздрава, коронавирусом заразились почти 2,41 млн жителей страны, из них около 35 тыс. - в последние две недели. Выздоровели 1,752 млн заболевших. Темпы распространения инфекции в Мексике падают с первой половины января, по сравнению с предыдущей неделей они сократились на 26%.

Загрузка больниц в среднем по республике составляет 20%, в отделениях реанимации доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 24%.