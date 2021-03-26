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Пандемия COVID-19

Число смертей среди заразившихся коронавирусом в Мексике превысило 200 тыс.

Согласно примерным оценкам Минздрава, коронавирусом заразились почти 2,41 млн жителей страны

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Число жителей Мексики, умерших из-за последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020 года, достигло 200 211. Такие данные были обнародованы в четверг вечером на пресс-конференции с участием главного эпидемиолога Минздрава Хосе Луиса Аломии. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ведомства.

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За последние сутки власти зарегистрировали 584 летальных исхода среди инфицированных пациентов, на пять больше, чем в среду. Согласно примерным оценкам Минздрава, коронавирусом заразились почти 2,41 млн жителей страны, из них около 35 тыс. - в последние две недели. Выздоровели 1,752 млн заболевших. Темпы распространения инфекции в Мексике падают с первой половины января, по сравнению с предыдущей неделей они сократились на 26%.

Загрузка больниц в среднем по республике составляет 20%, в отделениях реанимации доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 24%.

Теги
МексикаПандемия COVID-19
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