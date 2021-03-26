Спорткомплексы и дом культуры планируют построить в Приморье по программе развития сел

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Приморья в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022-2024 годах намерены построить детский сад, дом культуры, два спортивных комплекса и очистные сооружения, а также капитально отремонтировать стадионы, библиотеки, системы тепло- и водоснабжения. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц.

"В рамках отбора проектов комплексного развития сельских территорий ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (третье направление госпрограммы, планируемое к реализации в Приморском крае с 2022 года), 15 муниципальных образований Приморского края изъявили желание получить субсидии из федерального бюджета в 2022-2024 годах на реализацию 59 мероприятий в сфере культуры, образования, спорта и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Общая заявленная потребность Приморского края в средствах федерального бюджета в 2022 году составила 1 млрд 386 млн 493,5 тыс. рублей, в 2023 году - 501 млн 106 тыс. рублей", - сообщил собеседник.

Так, планируется построить детский сад и дом культуры в Надеждинском районе, капитально отремонтировать 10 детсадов и пять школ, библиотеку и 10 домов культуры в различных муниципалитетах. Кроме того, в рамках программы планируется строительство двух спортивных комплексов, очистных сооружений, сетей водоснабжения, а также капитальный ремонт системы водо- и теплоснабжения и двух стадионов и реконструкция еще одного.

В этом году в рамках программы открывается новое направление по благоустройству территорий. Муниципалитеты на конкурсной основе могут получить субсидию на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, строительство аллей и велосипедных дорожек, ремонт улиц и дворов, обустройство общественных колодцев и площадок накопления твердых коммунальных отходов и другие работы.

Кроме того, программа включает направление по улучшению жилищных условий. В прошлом году социальные выплаты на общую сумму 34,6 млн рублей получили 19 сельских семей. Самым большим спросом пользуются Надеждинский район, Артемовский городской округ и Уссурийский городской округ. Всего численность сельского населения Приморского края по состоянию на 1 января 2020 года составляет почти 429 тыс. человек, это 22,6% всего населения Приморья.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в России с января 2020 года. Предусмотрена реализация таких мероприятий, как улучшение жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских населенных пунктов, формирование современного облика сельских территорий, обустройство сельских территорий автомобильными дорогами, предоставление льготных кредитов гражданам.