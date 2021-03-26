В США намерены значительно ускорить распространение вакцин от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американские власти рассчитывают значительно нарастить темпы распространения вакцин от нового коронавируса по стране, чтобы осуществить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации. Об этом сообщила в четверг в интервью телекомпании MSNBC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты должны сделать не менее 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней новой администрации. "Определенно, это амбициозная задача", - отметила Псаки, подчеркнув, что американское руководство уверено в том, что ему удастся справиться с ней. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

"Осуществление этого плана потребует постоянного увеличения поставок [вакцин] властям штатов, аптекам, а также тем, кто реализует программы по обеспечению доступа населения к вакцинам по всей стране", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Кроме того, Псаки отметила, что власти намерены наращивать количество мобильных и постоянных пунктов массовой вакцинации.

К настоящему моменту, по сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 26% населения штатов - свыше 87,3 млн человек - получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, а примерно 14,3% - 47,4 млн человек - прошли полную вакцинацию. В общей сложности в США сделано более 133,3 млн прививок от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 546,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.