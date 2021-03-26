Гидрологи считают, что уровень Амура у Хабаровска не поднимется весной до опасных отметок

ХАБАРОВСК, 26 марта. /ТАСС/. Гидрологи не ожидают опасных уровней воды в Амуре у Хабаровска весной. Река вскроется в середине апреля, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

Хабаровский край пережил мощный паводок в 2013 году, значительное повышение воды в Амуре и других реках с подтоплением домов, дач, дорог, полей произошло также в 2019 и 2020 годах. Паводок прошлого года затронул 75 населенных пунктов. Были подтоплены жилые дома, земельные, приусадебные и дачные участки, поля, дороги. Всего в регионе во время паводков в зону подтопления попали 11 муниципалитетов, пострадавшими признаны жители девяти образований. Был объявлен межрегиональный режим ЧС. Ущерб от паводка оценили в сумму 432 млн рублей.

"Река в прошлом году замерзла при достаточно высоком уровне воды. Также большое ее количество скопилось в бассейне реки Уссури. Все эти факторы могут привести к тому, что после вскрытия главной водной артерии Хабаровска, которое прогнозируется на 15 апреля, вода у берегов города поднимется до 3,5 м", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника Хабаровского гидрометцентра Светлану Агееву. Неблагоприятным для Хабаровска является уровень воды в 4-4,5 м.

По словам и.о. начальника городского управления по делам ГО и ЧС Виталия Орла, на случай непредвиденных ситуаций в городе подготовлена группировка, в состав которой входят 625 человек, 263 единицы техники, три плавсредства, 139 единиц перекачивающего оборудования. Проработаны варианты оперативного развертывания пунктов временного размещения граждан, создан резерв спальных и постельных принадлежностей.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Алексей Богданов отметил, что сегодня нужно особое внимание уделить мониторингу состояния русел малых рек, которые проходят по территориям Железнодорожного, Индустриального и Краснофлотского районов города. В прошлые годы некоторые реки разливались во время паводков.

Гидрологи ожидают подтопления более чем ста населенных пунктов в Хабаровском крае в 2021 году во время паводков. Весной в зону возможного подтопления могут попасть шесть населенных пунктов региона с населением 648 человек, а в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов с населением более 39 тыс. человек.