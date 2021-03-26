Южная Корея продлила строгие карантинные меры еще на две недели

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея продлили действующие в стране меры социального дистанцирования еще на две недели, до 11 апреля. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Чон Се Гюн, выступая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

"Поскольку число новых случаев заражения коронавирусом не снижается, у органов здравоохранения существуют опасения относительно возникновения новой волны пандемии", - подчеркнул глава кабинета. Он также выразил обеспокоенность тем, что с наступлением теплой погоды жители страны чаще допускают нарушения карантинных правил.

Таким образом, на территории региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, сохранится второй уровень мер социального дистанцирования, а в остальных регионах - уровень 1,5. Продолжат действовать запрет на собрания с участием более четырех человек и ограничения на работу предприятий общественного питания.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 марта в Южной Корее зарегистрированы 494 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 100 770. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли семь человек, общее число смертей составило 1 716.

Тем временем в стране продолжается кампания вакцинации, начавшаяся 26 февраля. По состоянию на утро 26 марта привиты 767,5 тыс. человек, что составляет около 1,5% населения страны.