{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман прибыл в суд по делу об участии в несогласованной акции

Два административных дела будут рассматриваться в Октябрьском районном суде
Евгений Ройзман Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Ройзман
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман явился на заседание в Октябрьский районный суд, где в пятницу рассматривается административные дела о его участии в несанкционированной акции.

Ранее местные СМИ со ссылкой на адвоката Ройзмана Юлию Федотову сообщали, что она ходатайствовала о переносе заседания из-за мероприятия у экс-мэра в Москве. Суд в ходатайстве отказал.

В отношении Ройзмана возбуждены два дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка, проведения собрания, митинга"). Заседания по их рассмотрению назначены в Октябрьском районном суде Екатеринбурга на 10:00 и 11:30 (08:00 и 09:30 мск) 26 марта. Ройзман уточнял ТАСС, что уведомлен о двух административных делах за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

Теги
РоссияРойзман, Евгений ВадимовичСвердловская область
Путин поручил подумать о дополнительной поддержке родителей-одиночек
Этот вопрос должен быть проработан совместно с Госдумой и властями регионов, указал президент
Читать полностью