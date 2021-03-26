Лавров возглавит заседание попечительского совета МГИМО 29 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 марта примет участие в совместном заседании наблюдательного и попечительского совета МГИМО МИД России. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 марта под председательством главы внешнеполитического ведомства пройдет совместное заседание наблюдательного и попечительского совета МГИМО МИД России", - сообщила дипломат.

По словам Захаровой, в ходе встречи будет представлен доклад о деятельности университета в прошлом году и задачах на текущий год. "Также предполагается рассмотреть ход реализации стратегии развития вуза и другие вопросы, которые касаются долгосрочных проектов учебного заведения", - добавила она.