МИД рекомендует вакцинироваться планирующим поездки за рубеж россиянам

"Если вы планируете поездки за рубеж, мы призываем с учетом всех обстоятельств, рекомендаций штаба и министерства здравоохранения, с учетом всех рекомендаций, которые даются нашими специализированными органами, вакцинироваться. Особенно мы призываем вакцинироваться людей старшего поколения", - сказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она добавила, что выезжающие за границу должны понимать потенциальные риски. "Вы видите, какая в каждом государстве динамика и какой уровень заражения. Иногда уровень заполняемости учреждений здравоохранения критический. В этой связи нужно сделать все, чтобы обезопасить себя и своих близких, если такие поездки вы планируете", - подчеркнула дипломат.