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МИД рекомендует вакцинироваться планирующим поездки за рубеж россиянам

Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что выезжающие за границу должны понимать потенциальные риски

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МИД России призывает планирующих поездки за рубеж россиян следовать рекомендациям профильных органов и привиться от коронавируса.

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"Если вы планируете поездки за рубеж, мы призываем с учетом всех обстоятельств, рекомендаций штаба и министерства здравоохранения, с учетом всех рекомендаций, которые даются нашими специализированными органами, вакцинироваться. Особенно мы призываем вакцинироваться людей старшего поколения", - сказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она добавила, что выезжающие за границу должны понимать потенциальные риски. "Вы видите, какая в каждом государстве динамика и какой уровень заражения. Иногда уровень заполняемости учреждений здравоохранения критический. В этой связи нужно сделать все, чтобы обезопасить себя и своих близких, если такие поездки вы планируете", - подчеркнула дипломат.

Теги
Захарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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