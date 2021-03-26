Комиссия не выявила нарушений в оказании медпомощи умершей после операции девочки в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комиссия, организовавшая проверку по факту смерти в Москве восьмимесячной девочки после операции, не выявила никаких нарушений в оказании ребенку медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Данный случай был подробно разобран и проанализирован на комиссии по изучению летальных исходов, нарушений в оказании медицинской помощи не было выявлено. В работе комиссии приняли участие ведущие специалисты по анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, челюстно-лицевой хирургии, патологической анатомии из федеральных и городских медицинских организаций", - сказали в пресс-службе департамента.

В ведомстве пояснили, что ребенок с врожденной патологией был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения плановой операции, подготовка и операция были проведены в полном соответствии со стандартами оказания медпомощи, операция прошла успешно. Остановка сердца после операции носила непредсказуемый характер, врачи больницы незамедлительно провели все необходимые реанимационные мероприятия, сообщили в пресс-службе.

Работу сердца удалось восстановить, дальнейшее лечение ребенка проводилось в отделении реанимации и интенсивной терапии, но из-за развившихся осложнений восстановить все функции организма не удалось, несмотря на полный комплекс лечебных мероприятий и интенсивной терапии, уточнили в ведомстве.

"К лечению ребенка, наряду со специалистами Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, были привлечены ведущие специалисты других стационаров, с участием которых проводились консилиумы", - добавили в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что было возбуждено уголовное дело после того, как восьмимесячная девочка умерла после плановой операции в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого в Москве.